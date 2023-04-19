На Победе появился «самый длинный» пешеходный переход в Днепре.
Об этом сообщает dnepr.info.
Его нанесли во вторник, 18 апреля, на бульваре Славы.
Длина перехода – около 25 метров.
Интересно, что «зебра» появилась там, где раньше была стоянка.
Переход действительно очень длинный…
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Матросской появился новый патриотический мурал.
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Александра Лучка
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