В Днепре посреди дороги нашли детеныша краснокнижной черепахи (ФОТО)

В Днепре неподалеку от озера Курячее заметили маленькую краснокнижную черепашку. Своей находкой поделился днепрянин в сообществе «Животный мир Украины». По словам горожанина, малыш выполз на дорогу, поэтому мужчина эвакуировал его ближе к озеру.
Скорее всего, детеныш вылез из тайника после зимовки и полез изучать мир вокруг.
На фото европейская болотная черепаха – единственный представитель ряда черепах, который можно встретить в Украине. Раньше их было много, но с течением времени популяция этих речных жителей значительно сократилась, поэтому теперь они считаются «краснокнижными».
Болотная черепаха водится у водоемов, расположенных в лесных, степных и лесо-степных районах. Их можно увидеть в озерах, плавнях, прудах и каналах. Быстрых рек они избегают, предпочитая водоемы, берег которых хорошо прогревается.
Черепахи выходят на берег днем, чтобы погреться на солнце. Периодически возвращаются в воду, чтобы «остыть». Ночью они спят на дне водоемов.
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