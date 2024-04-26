Более 500 тыс. убытков: в Днепре инженер организации Минобороны закупил тумбочки и табуреты по завышенным ценам

Ущерб более чем на 500 тысяч гривен получило государство из-за действий инженера квартирно-эксплуатационного отдела.

В Днепре работник квартирно-эксплуатационного отдела закупил товары по ценам выше рыночных. Его задержали и привлекли к ответственности.

По информации Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, ведущий инженер квартирно-эксплуатационного отдела в Днепре приобрел 300 табуретов и 200 тумб по завышенной цене.

Из-за этого государство получило 552 тысяч гривен убытков.

Должностному лицу Минобороны инкриминируется растрата имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенная в больших размерах и в условиях военного положения. Подозреваемому грозит заключение сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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