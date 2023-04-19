В Днепре в АТБ резко подешевела соль: цены

Люди в панике раскупили все имеющиеся в магазинах запасы, а оставшаяся на складах соль подорожала в разы.
Позже на полках супермаркетов начала появляться соль из Турции и других стран. Дефицит постепенно исчезал. Конечно, цена на «белое золото» значительно выросла: если до полномасштабной войны килограмм соли стоил 10-12 грн, то после закрытия «Артемсоли» — 30 грн и более.
Но сейчас в АТБ соль резко подешевела. Так, за килограмм обычной придется заплатить 25,90 грн (по скидке – 18,50 грн).
Морская тоже не такая дорогая, как раньше: килограмм от ТМ «Своя линия» стоит 24,50 грн.
А соль йодированная ТМ Emekci tuz стоит 15,90 (полная цена 20,60 грн) – за 750 г.
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