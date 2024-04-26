Даже без паспорта: в Польше планируют продлить временную защиту для беженцев из Украины

Ця заява пролунала на тлі новин про те, що чоловікам від 18 до 60 більше не надсилатимуть паспорт за кордон, а отримати документ вони зможуть лише на території України.

Польща буде також охороняти права біженців та не передасть їхні приватні дані. Збережуть захист і для тих українців, які не мають закордонного паспорта.

Ми знайдемо спосіб, щоб розв’язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня, — заявив Кєрвінський.

Українським біженцям у Польщі продовжать захист, який діє поки до 30 червня. Його обіцяють надати й українцям без паспорта. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський, якого цитує Gazeta.

Временную защиту, срок которой должен завершиться 30 июня, планируют продлить для всех украинских беженцев.

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