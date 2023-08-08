Может быть на прилавках магазинов Днепра: в Украину завезли токсичный фрукт

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Авокадо попали в Украину из Польши, но производитель находится в Перу.
По информации специалистов Госпродпотребслужбы, международная система, извещающая о некачественных и опасных продуктах, признала авокадо этого производителя – токсичными. В этих фруктах нашли большое количество кадмия — тяжелого металла.
Пары кадмия токсичны и могут вызвать тяжелое отравление. При попадании в организм вещества наносят вред пищеварительной и дыхательной системе, а также поражают нервную систему. При значительных дозах у людей могут наблюдаться признаки острого бронхита, сильный судорожный кашель, синюшность и одышка.
Госпотребслужба советует продавцам изъять авокадо этого производителя из обращения, а покупателям быть осторожными.
Производитель — компания из Перу — Agro San Jacinto SAC. Импортер в Польше (RK-Impex). Получатель в Украине — компания зарегистрированная в Одессе.
Читайте также:
Автор:
В Днепре много старинных зданий хранят свою историю и легенды.…
До начала учебного года остался месяц. Поступившие на бюджет при…
Водителю, который насмерть сбил женщину и ее правнука, объявили о…
В понедельник, 7 августа, в Украине была запущена новая сервисная…
В Днепре много старинных зданий хранят свою историю и легенды. Часть старинных домов находятся в полузапущенном состоянии, с верхних этажей падают части фасада, им требуется ремонт и реставрация.
Сегодня в Днепре многие жители остались без воды.
Вместе - к Победе!
Ужасный инцидент произошел на улице Январской.
В четверг, 3 августа, на Сичеславской Набережной произошел ужасный инцидент – 27-летний мужчина ограбил 16-летнего парня, угрожая ему пистолетом.
В Павлограде был обнаружен горшок II тысячелетия до нашей эры.
Священник из Кривого Рога помогал "уклонистам" убегать за границу.
До начала учебного года остался месяц. Поступившие на бюджет при условии успешной учебы в вузе могут рассчитывать на получение ежемесячной стипендии. В 2023 году она осталась на прошлогоднем уровне, ее не повышали.
Водителю, который насмерть сбил женщину и ее правнука, объявили о подозрении.
Ужасный инцидент произошел ночью 7 августа в Павлограде на улице Почтовой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!