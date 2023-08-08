Может быть на прилавках магазинов Днепра: в Украину завезли токсичный фрукт

В Украину через Польшу завезли опасные авокадо.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Авокадо попали в Украину из Польши, но производитель находится в Перу.

По информации специалистов Госпродпотребслужбы, международная система, извещающая о некачественных и опасных продуктах, признала авокадо этого производителя – токсичными. В этих фруктах нашли большое количество кадмия — тяжелого металла.

Пары кадмия токсичны и могут вызвать тяжелое отравление. При попадании в организм вещества наносят вред пищеварительной и дыхательной системе, а также поражают нервную систему. При значительных дозах у людей могут наблюдаться признаки острого бронхита, сильный судорожный кашель, синюшность и одышка.

Госпотребслужба советует продавцам изъять авокадо этого производителя из обращения, а покупателям быть осторожными.

Производитель — компания из Перу — Agro San Jacinto SAC. Импортер в Польше (RK-Impex). Получатель в Украине — компания зарегистрированная в Одессе.

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