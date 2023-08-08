Мины не помешают: в Одессе планируют открыть пляжный сезон

В Одессе планируют открыть пляжный сезон уже в эти выходные.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram.

Открываем море к бархатному сезону. Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам, — написал он.

По его словам, он уже подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи. Кипер подчеркнул, что для безопасности пляжи должны быть оборудованы защитными сетками, которые делают невозможным попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, громкоговорителями и имеющимися поблизости укрытиями.

До 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наши лучшие в мире пляжи, – заявил глава ОВА.

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