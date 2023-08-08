Міни не завадять: в Одесі планують відкрити пляжний сезон

В Одесі планують відкрити пляжний сезон вже цими вихідними.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram.

Відкриваємо море до оксамитового сезону. Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам, — написав він.

За його словами, він вже підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі. Кіпер наголосив, що задля безпеки пляжі мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями.

До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі, – заявив очільник ОВА.

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