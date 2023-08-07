Последний раз видели в больнице: на Днепропетровщине без вести пропал 53-летний мужчина с травмой головы

Об этом сообщили в полиции Кривого Рога.
Последний раз Александра видели 2 августа возле городской больницы №2, когда он выходил из помещения. Домой мужчина не вернулся, связи с ним нет, поэтому родные обратились за помощью к правоохранителям
Александру 53 года.
Приметы: полного телосложения, рост около 175 см, волосы короткие, глаза карие.
Особые приметы: на голове медицинская повязка, после травмы.
Был одет: синяя футболка поло с белыми вставками на рукавах, синие спортивные штаны, серые тапочки, черная кепка.
Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Закладного Александра Григорьевича, просьба известить отделение полиции № 4 Криворожского РУП или по телефонам: 102, 098-639-39-62, 068-160-30-83.
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