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Жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы: как именно

Сегодня 17:22
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С 7 августа по 1 сентября жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы.

Новости Днепра про Жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы: как именно

Чтобы сэкономить средства, горожанам нужно оплачивать парковку с помощью QR-кода, который размещен на информационных указателях возле парковок.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

В начале марта этого года на парковках города появились информационные указатели с QR-кодами, с помощью которых можно оплатить парковку. Этот способ является одним из самых быстрых и удобных для водителей, поскольку позволяет сэкономить время при оплате и позволяет оплатить парковку с помощью GooglePay, ApplePay, Private24 и другими электронными платежными средствами.

С 7 августа по 1 сентября этот способ будет еще и дешевле – в этот период будет действовать скидка в 20% при оплате QR-кодом за любое время парковки, – говорится в сообщении департамента.

К примеру, вместо 15 гривен в зоне В оплата будет составлять 12 гривен в час.

Напомним, стоимость парковки в Днепре составляет:

  • Зона D – 20 грн,
  • Зона А – 18 грн,
  • Зона В – 15 грн,
  • Зона С – 5 грн.

Повышать тарифы на парковку в городе пока не собираются.

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