Жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы: как именно

С 7 августа по 1 сентября жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы.

Чтобы сэкономить средства, горожанам нужно оплачивать парковку с помощью QR-кода, который размещен на информационных указателях возле парковок.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

В начале марта этого года на парковках города появились информационные указатели с QR-кодами, с помощью которых можно оплатить парковку. Этот способ является одним из самых быстрых и удобных для водителей, поскольку позволяет сэкономить время при оплате и позволяет оплатить парковку с помощью GooglePay, ApplePay, Private24 и другими электронными платежными средствами.

С 7 августа по 1 сентября этот способ будет еще и дешевле – в этот период будет действовать скидка в 20% при оплате QR-кодом за любое время парковки, – говорится в сообщении департамента.