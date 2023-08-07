В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушке

Сегодня, 7 августа, на улице Днепровской в Павлограде произошла авария. Там столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковушка «ВАЗ». Водителя последнего зажало в поврежденном автомобиле.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:02.
Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали 63-летнего мужчину и передали медикам. Его госпитализировали в больницу. В каком состоянии водитель сейчас – неизвестно.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе столкнулись Skoda и «КРАЗ»: погиб мужчина.
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