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  • В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушке

В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушке

Сегодня 15:02
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Пострадавшего госпитализировали.

Новости Днепра про В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушке

Сегодня, 7 августа, на улице Днепровской в Павлограде произошла авария. Там столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковушка «ВАЗ». Водителя последнего зажало в поврежденном автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:02.

Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали 63-летнего мужчину и передали медикам. Его госпитализировали в больницу. В каком состоянии водитель сейчас – неизвестно.

Новости Днепра про В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушке

Новости Днепра про В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушке

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе столкнулись Skoda и «КРАЗ»: погиб мужчина.

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Новости Днепра про В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушкеУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушкеРусский

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