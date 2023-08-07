С самого утра бьют из тяжелой артиллерии: в Никополе россияне убили 36-летнего мужчину

К сожалению, вражеские атаки в очередной раз закончились трагедией – погиб 36-летний мужчина. Еще один житель города пострадал. Ему 68 лет. Состояние удовлетворительное, он будет лечиться дома.

С самого утра они бьют по Никополю из тяжелой артиллерии.

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