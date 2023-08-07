С самого утра бьют из тяжелой артиллерии: в Никополе россияне убили 36-летнего мужчину

С самого утра они бьют по Никополю из тяжелой артиллерии.
К сожалению, вражеские атаки в очередной раз закончились трагедией – погиб 36-летний мужчина. Еще один житель города пострадал. Ему 68 лет. Состояние удовлетворительное, он будет лечиться дома.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто, газопровод и линии электропередач.
Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой: что известно.
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