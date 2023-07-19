Стало відомо, коли в Дніпрі можуть підвищити тарифи на паркування - Днепр Инфо
Стало відомо, коли в Дніпрі можуть підвищити тарифи на паркування
просмотров
Сегодня 17:16

У Дніпрі визначилися з тим, коли можуть підвищити тарифи на паркування.

Новости Днепра про Стало відомо, коли в Дніпрі можуть підвищити тарифи на паркування

На черговому засідання виконкому Дніпровської міськради депутати вирішили не підвищувати тарифи на паркування. До цього питання хочуть повернутися вже після скасування воєнного стану, і вже тоді ціни можуть зрости. 

Наразі вартість послуги з користування майданчиками для платного паркування залежить від розташування паркувальної зони:

  • Зона D – 20 грн,
  • Зона А – 18 грн,
  • Зона В – 15 грн,
  • Зона С – 5 грн.

Нагадаємо, 28 березня з’явилася новина про те, що паркування у Дніпрі стали безплатними. Таке нововведення було зумовлено рішенням Третього апеляційного адміністративного суду, який скасував чинні тарифи, ухвалені у 2021 році. Згодом у міськраді повідомили, що будуть оскаржувати цей вирок. 

Втім, 4 квітня на сайті міськради опублікували документ, у якому прописали нові тарифи. Вони були майже ідентичними, але дещо змінилася вартість години паркування у зоні С. 

19 липня секретар міської ради Олександр Санжара повідомив, що Верховний суд України підтвердив законність рішення виконкому 2021-го року «Про встановлення тарифів на паркування», у якому година паркування в зоні С вартувала 10 гривень. Проте депутати вирішили відкласти повернення до такого тарифу до кінця війни.

Нагадаємо, у Дніпрі водії познімали номерні знаки з автівок, щоб не платити за парковку. 

Читайте також:

Новости Днепра про Стало відомо, коли в Дніпрі можуть підвищити тарифи на паркуванняУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
#новини Дніпра #паркування

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме