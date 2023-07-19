Стало відомо, коли в Дніпрі можуть підвищити тарифи на паркування

У Дніпрі визначилися з тим, коли можуть підвищити тарифи на паркування.

На черговому засідання виконкому Дніпровської міськради депутати вирішили не підвищувати тарифи на паркування. До цього питання хочуть повернутися вже після скасування воєнного стану, і вже тоді ціни можуть зрости.

Наразі вартість послуги з користування майданчиками для платного паркування залежить від розташування паркувальної зони:

Зона D – 20 грн,

Зона А – 18 грн,

Зона В – 15 грн,

Зона С – 5 грн.

Нагадаємо, 28 березня з’явилася новина про те, що паркування у Дніпрі стали безплатними. Таке нововведення було зумовлено рішенням Третього апеляційного адміністративного суду, який скасував чинні тарифи, ухвалені у 2021 році. Згодом у міськраді повідомили, що будуть оскаржувати цей вирок.

Втім, 4 квітня на сайті міськради опублікували документ, у якому прописали нові тарифи. Вони були майже ідентичними, але дещо змінилася вартість години паркування у зоні С.

19 липня секретар міської ради Олександр Санжара повідомив, що Верховний суд України підтвердив законність рішення виконкому 2021-го року «Про встановлення тарифів на паркування», у якому година паркування в зоні С вартувала 10 гривень. Проте депутати вирішили відкласти повернення до такого тарифу до кінця війни.

Нагадаємо, у Дніпрі водії познімали номерні знаки з автівок, щоб не платити за парковку.

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