Мешканці Дніпра можуть зекономити на паркуванні 20% від суми: як саме

З 7 серпня до 1 вересня мешканці Дніпра можуть зекономити на паркуванні 20% від суми.

Щоб заощадити кошти, містянам потрібно сплачувати за паркування за допомогою QR-коду, який розміщений на інформаційних вказівникам біля парковок.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

На початку березня цього року на парковках міста з’явились інформаційні вказівники з QR-кодами, за допомогою яких можливо сплатити за паркування. Цей спосіб є одним з найшвидших та найзручніших для водіїв, бо дозволяє зекономити час при оплаті та дозволяє оплатити паркування за допомогою GooglePay, ApplePay, Private24 та іншими електронними платіжними засобами. З 7 серпня до 1 вересня цей спосіб буде ще й дешевшим – у цей період діятиме знижка у 20% при оплаті QR-кодом за будь-який час паркування, – йдеться у повідомленні департаменту.

Наприклад, замість 15 гривень у зоні В оплата складатиме 12 гривень за годину.

Нагадаємо, наразі вартість послуги з користування майданчиками для платного паркування становить:

Зона D – 20 грн,

Зона А – 18 грн,

Зона В – 15 грн,

Зона С – 5 грн.

Підвищувати тариф на паркування у Дніпрі поки не збираються.

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