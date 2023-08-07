Мешканці Дніпра можуть зекономити на паркуванні 20% від суми: як саме

Щоб заощадити кошти, містянам потрібно сплачувати за паркування за допомогою QR-коду, який розміщений на інформаційних вказівникам біля парковок.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
На початку березня цього року на парковках міста з’явились інформаційні вказівники з QR-кодами, за допомогою яких можливо сплатити за паркування. Цей спосіб є одним з найшвидших та найзручніших для водіїв, бо дозволяє зекономити час при оплаті та дозволяє оплатити паркування за допомогою GooglePay, ApplePay, Private24 та іншими електронними платіжними засобами.
З 7 серпня до 1 вересня цей спосіб буде ще й дешевшим – у цей період діятиме знижка у 20% при оплаті QR-кодом за будь-який час паркування, – йдеться у повідомленні департаменту.
Наприклад, замість 15 гривень у зоні В оплата складатиме 12 гривень за годину.
Нагадаємо, наразі вартість послуги з користування майданчиками для платного паркування становить:
Підвищувати тариф на паркування у Дніпрі поки не збираються.
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