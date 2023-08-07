В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело

В Днепре предупредили об учениях ВСУ.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

С завтрашнего дня, 8 августа и еще четыре дня, в Днепре и Днепровском районе будут проводить обучение. Силы обороны и безопасности будут оттачивать навыки взаимодействия в разных ситуациях.

Будут работать четыре дня, а потому может быть громко. Жителей области прошу не пугаться. Вы под надежной защитой, – сообщает Сергей Лысак.

Так что если будете слышать взрыв — то, скорее всего, это наши военные.

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