В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
С завтрашнего дня, 8 августа и еще четыре дня, в Днепре и Днепровском районе будут проводить обучение. Силы обороны и безопасности будут оттачивать навыки взаимодействия в разных ситуациях.
Будут работать четыре дня, а потому может быть громко. Жителей области прошу не пугаться. Вы под надежной защитой, – сообщает Сергей Лысак.
Так что если будете слышать взрыв — то, скорее всего, это наши военные.
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