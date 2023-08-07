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  • Востаннє бачили в лікарні: на Дніпропетровщині безвісти зник 53-річний чоловік з травмою голови

Востаннє бачили в лікарні: на Дніпропетровщині безвісти зник 53-річний чоловік з травмою голови

Сьогодні 19:58
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П'ятий день шукають мешканця Кривого Рогу Олександра Закладного.

Новости Днепра про Востаннє бачили в лікарні: на Дніпропетровщині безвісти зник 53-річний чоловік з травмою голови

Про це повідомили в поліції Кривого Рогу.

Востаннє Олександра бачили 2 серпня біля міської лікарні №2, коли він виходив з приміщення. Додому чоловік не повернувся, зв’язку з ним немає, тож рідні звернулися за допомогою до правоохоронців

Олександру 53 роки.

Прикмети: повної статури, зріст близько 175 см, волосся коротке, очі карі.

Особливі прикмети: на голові медична пов’язка, після травми.

Був одягнутий: синя футболка поло з білими вставками на рукавах, сині спортивні штани, сірі капці, чорна кепка.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Закладного Олександра Григоровича, прохання сповістити до відділення поліції № 4 Криворізького РУП або за телефонами: 102, 098-639-39-62, 068-160-30-83.

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Новости Днепра про Востаннє бачили в лікарні: на Дніпропетровщині безвісти зник 53-річний чоловік з травмою головиУкраїнська

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