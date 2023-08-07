В Днепре на ж/м Тополь лабрадора на ночь привязали возле АТБ: это уже не впервые

Местных возмутило такое отношение к любимцу.

На днях на жилом массиве Тополь-2 возле одного из магазинов «АТБ» местные заметили привязанного лабрадора. Как оказалось, собачка просидела так всю ночь.

Небезразличные горожане временно забрали животное к себе – пока не найдется хозяин.

Об этом сообщила в Facebook днепрянка Каролина Смехова.

Под постом Каролины другие горожане отметили, что эту собачку уже не впервые так привязывают – ее видели и раньше.

Позже Каролина в комментариях отметила, что хозяин нашелся и забрал своего лабрадора.

Но можно только представить, что в это время чувствовало бедное животное…

Пожалуйста, не поступайте так – берегите своих любимцев!

Напомним, ранее мы писали, что в одном из районов Днепра каждый день выбрасывают котят на автостоянку.

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