В Днепре на ж/м Тополь лабрадора на ночь привязали возле АТБ: это уже не впервые

На днях на жилом массиве Тополь-2 возле одного из магазинов «АТБ» местные заметили привязанного лабрадора. Как оказалось, собачка просидела так всю ночь.
Небезразличные горожане временно забрали животное к себе – пока не найдется хозяин.
Об этом сообщила в Facebook днепрянка Каролина Смехова.
Под постом Каролины другие горожане отметили, что эту собачку уже не впервые так привязывают – ее видели и раньше.
Позже Каролина в комментариях отметила, что хозяин нашелся и забрал своего лабрадора.
Но можно только представить, что в это время чувствовало бедное животное…
Пожалуйста, не поступайте так – берегите своих любимцев!
Напомним, ранее мы писали, что в одном из районов Днепра каждый день выбрасывают котят на автостоянку.
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