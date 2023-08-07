Мифический Мавринский Майдан и еще 900 курганов Днепропетровщины взяли под охрану: что это значит

Известные археологические достопримечательности Днепропетровщины теперь находятся под охраной.

На Днепропетровщине расположено множество курганов и кочевий, которым по несколько тысяч лет. Некоторые из них достаточно уникальны и нуждаются в защите государства. Как сообщили в Днепропетровской ОВА, 900 археологических объектов области теперь входят в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Большинство из них расположено в Павлоградском и Новомосковском районах.

Теперь объекты под охраной государства. Это означает, что использовать эти земли не для археологических работ запрещено. За достопримечательностями будут ухаживать и следить, чтобы их не уничтожили.

В список памятников внесли Мавринский Майдан, расположенный неподалеку от Павлограда. Своей формой он напоминает краба или паука. Но на самом деле это геометрически правильный срезанный конус с отверстиями на трех его верхушках, которые четко направлены на восток, запад и юг.

Общая площадь площади – 5,5 гектаров.

Мавринский Майдан называют мистическим местом силы. Доподлинно неизвестно для чего именно использовались эти земли. Некоторые предполагают, что здесь в древние времена располагался храм, а кто-то уверен, что это фортификационные насыпи древних воинов, которыми потом также защищались казаки.

В список памятников также внесли два археологических поселения, которые расположены в Троицкой общине. Открыли их в 1955 году. На местах раскопок находили орудия представителей черняховской культуры 3-4 века до н.э. Также археологи обнаружили керамические изделия более позднего периода.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: