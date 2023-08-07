Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре и области проверили качество питьевой воды: какие отклонения нашли

В Днепре и области проверили качество питьевой воды: какие отклонения нашли

Сегодня 20:35
просмотров

В Днепре проверили качество питьевой воды.

Новости Днепра про В Днепре и области проверили качество питьевой воды: какие отклонения нашли

Об итогах сообщили в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

В период с 28 июля по 3 августа специалисты отобрали 216 проб питьевой воды в городах Днепропетровской области. Результаты проверки показали, что есть некоторые отклонения.

По результатам микробиологических исследований все пробы соответствуют нормативам, возбудители инфекционных заболеваний не выявлялись;

По результатам физико-химических исследований 100 проб с отклонением от нормативов:

  • из них по органолептическим показателям отмечается превышение нормативов по окрашенности в воде из поверхностных водоемов — в Днепре, Кривом Роге, Первомайском и Верхнеднепровском районе;
  • по показателям: хлороформа и перманганатной окисляемости — Днепр, Каменское, Кривой Рог, Никополь, Павлоград, Новомосковский, Верхнеднепровский и Синельниковский районы;
  • по показателю сухого остатка и хлоридов в воде из подземных источников — Васильковский, Первомайский и Царичанский районы. Но значения этих показателей являются постоянными в течение многих лет, без аномальных изменений.

Напомним, ранее мы сообщали, что в водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре и области проверили качество питьевой воды: какие отклонения нашлиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области проверили качество питьевой воды: какие отклонения нашлиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок
Новости Днепра
Сегодня 21:59
Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

В понедельник, 7 августа, в Днепре на Сичеславской Набережной произошло…

В Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 21:21
В Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса

Ищите свой адрес и готовьтесь.

Мифический Мавринский Майдан и еще 900 курганов Днепропетровщины взяли под охрану: что это значит
Новости Днепра
Сегодня 19:18
Мифический Мавринский Майдан и еще 900 курганов Днепропетровщины взяли под охрану: что это значит

Известные археологические достопримечательности Днепропетровщины теперь находятся под охраной.

В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жары
Новости Днепра
Сегодня 18:37
В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жары

В Днепре патрульные помогли водителю, который вдруг почувствовал себя плохо…

Последние новости

Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок
Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

В понедельник, 7 августа, в Днепре на Сичеславской Набережной произошло серьезное ДТП.

Сегодня 21:59
2
просмотров
В Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса
В Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса

Ищите свой адрес и готовьтесь.

Сегодня 21:21
4
просмотров
Последний раз видели в больнице: на Днепропетровщине без вести пропал 53-летний мужчина с травмой головы
Последний раз видели в больнице: на Днепропетровщине без вести пропал 53-летний мужчина с травмой головы

Пятый день ищут жителя Кривого Рога Александра Закладного.

Сегодня 19:58
3
просмотров
Мифический Мавринский Майдан и еще 900 курганов Днепропетровщины взяли под охрану: что это значит
Мифический Мавринский Майдан и еще 900 курганов Днепропетровщины взяли под охрану: что это значит

Известные археологические достопримечательности Днепропетровщины теперь находятся под охраной.

Сегодня 19:18
1
просмотров
В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жары
В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жары

В Днепре патрульные помогли водителю, который вдруг почувствовал себя плохо за рулем.

Сегодня 18:37
5
просмотров
Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон
Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон

Парню не удалось воспользоваться "добычей".

Сегодня 18:00
7
просмотров
Как в Днепре сделать томографию бесплатно: инструкция
Как в Днепре сделать томографию бесплатно: инструкция

В рамках медицинской реформы в Украине часть услуг, получаемых пациентом в больницах оплачивает государство. Благодаря этому бесплатно можно сдать большинство анализов и сделать различные исследования.

Сегодня 17:55
6
просмотров
Нужно ли проходить школьникам Днепра медосмотр и приносить в школу справку
Нужно ли проходить школьникам Днепра медосмотр и приносить в школу справку

В Днепре разъяснили, нужна ли медицинская справка для школьников в 2023 году.

Сегодня 17:50
3
просмотров
Жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы: как именно
Жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы: как именно

С 7 августа по 1 сентября жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы.

Сегодня 17:22
5
просмотров
В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело
В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело

В Днепре предупредили об учениях ВСУ.

Сегодня 16:34
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх