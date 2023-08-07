В Днепре и области проверили качество питьевой воды: какие отклонения нашли

Об итогах сообщили в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.
В период с 28 июля по 3 августа специалисты отобрали 216 проб питьевой воды в городах Днепропетровской области. Результаты проверки показали, что есть некоторые отклонения.
По результатам микробиологических исследований все пробы соответствуют нормативам, возбудители инфекционных заболеваний не выявлялись;
По результатам физико-химических исследований 100 проб с отклонением от нормативов:
Напомним, ранее мы сообщали, что в водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей.
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