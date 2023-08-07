В Днепре и области проверили качество питьевой воды: какие отклонения нашли

В Днепре проверили качество питьевой воды.

Об итогах сообщили в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

В период с 28 июля по 3 августа специалисты отобрали 216 проб питьевой воды в городах Днепропетровской области. Результаты проверки показали, что есть некоторые отклонения.

По результатам микробиологических исследований все пробы соответствуют нормативам, возбудители инфекционных заболеваний не выявлялись;

По результатам физико-химических исследований 100 проб с отклонением от нормативов:

из них по органолептическим показателям отмечается превышение нормативов по окрашенности в воде из поверхностных водоемов — в Днепре, Кривом Роге, Первомайском и Верхнеднепровском районе;

по показателям: хлороформа и перманганатной окисляемости — Днепр, Каменское, Кривой Рог, Никополь, Павлоград, Новомосковский, Верхнеднепровский и Синельниковский районы;

по показателю сухого остатка и хлоридов в воде из подземных источников — Васильковский, Первомайский и Царичанский районы. Но значения этих показателей являются постоянными в течение многих лет, без аномальных изменений.

Напомним, ранее мы сообщали, что в водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей.

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