Могут ли родителей заставить покупать детям школьную форму: в горсовете Днепра дали ответ

Соответственно, у родителей возникает вопрос, нужно ли покупать детям школьную форму.
В городском совете дали ответ.
Так, по словам Елены Яковенко, заместителя начальника управления образования департамента гуманитарной политики ДГС, в Украине отменена школьная форма, поэтому покупать ее не нужно. В то же время она отметила, что ребенок должен одеваться ближе к деловому стилю, а на физкультуру ходить в спортивном, чтобы соблюдать санитарно-гигиенические нормы.
Указом Президента Украины школьная форма отменена. Такого понятия нет. Есть школьная одежда. Хотелось бы, чтобы родители понимали, что в школу ребенок должен одеваться ближе к деловому стилю. А на физкультуру ходить в спортивном, чтобы соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Чтобы ребенок не ходил на уроки физкультуры, а затем в той же одежде – на обычные занятия. Должен быть баланс. Для детей льготных категорий школьная одежда должна возмещаться, – сказала Елена Яковенко.
Напомним, ранее мы писали, что в горсовете рассказали, будут ли в этом году в Днепре линейки 1 сентября.
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