Доставайте удочки: на Днепропетровщине официально разрешили ловить рыбу

С 7 августа в Днепропетровской области официально разрешили ловить рыбу.

Об этом сообщил Днепропетровский рыбоохранный патруль.

Напомним, после подрыва россиянами Каховской ГЭС на любых водных объектах региона было запрещено ловить рыбу. Но на внеочередном заседании Днепропетровская региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отменила соответствующий запрет.

Следовательно, с 7 августа 2023 года разрешен промышленный, спортивный, любительский и подводный вылов рыбы и других живых биоресурсов на водных объектах Днепропетровской области, – говорится в сообщении.

Однако сохранился запрет на навигацию в водоемах Днепропетровской области для малых, моторных, прогулочных парусных, прогулочных, скоростных и спортивных судов, а также водных мотоциклов и средств развлечения на воде.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: