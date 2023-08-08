Може бути на прилавках магазинів Дніпра: до України завезли токсичний фрукт

До України через Польщу завезли небезпечні авокадо.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Авокадо потрапили до України із Польщі, але виробник знаходиться в Перу.

За інформацією фахівців Держпродспоживслужби, міжнародна система, яка сповіщає про неякісні та небезпечні продукти, визнала авокадо цього виробника – токсичними. У цих фруктах знайшли велику кількістю кадмію – важкого металу.

Пари кадмію токсичні та можуть викликати тяжке отруєння. При потраплянні в організм речовини завдають шкоди травній та дихальній системі, а також вражають нервову систему. При значних дозах у людей можуть спостерігатися ознаки гострого бронхіту, сильний судомний кашель, синюшність і задишка.

Держспоживслужба радить продавцям вилучити авокадо цього виробника з обігу, а покупцям бути обережними.

Виробник – компанія з Перу – Agro San Jacinto SAC. Імпортер у Польщі (RK-Impex). Одержувач в Україні – компанія “Вподобайка”, зареєстрована в Одесі.

Читайте також:

Українська

Автор: