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  • Може бути на прилавках магазинів Дніпра: до України завезли токсичний фрукт

Може бути на прилавках магазинів Дніпра: до України завезли токсичний фрукт

Сьогодні 15:34
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До України через Польщу завезли небезпечні авокадо.

Новости Днепра про Може бути на прилавках магазинів Дніпра: до України завезли токсичний фрукт

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. 

Авокадо потрапили до України із Польщі, але виробник знаходиться в Перу.

За інформацією фахівців Держпродспоживслужби, міжнародна система, яка сповіщає про неякісні та небезпечні продукти, визнала авокадо цього виробника – токсичними. У цих фруктах знайшли велику кількістю кадмію – важкого металу. 

Пари кадмію токсичні та можуть викликати тяжке отруєння. При потраплянні в організм речовини завдають шкоди травній та дихальній системі, а також вражають нервову систему. При значних дозах у людей можуть спостерігатися ознаки гострого бронхіту, сильний судомний кашель, синюшність і задишка. 

Держспоживслужба радить продавцям вилучити авокадо цього виробника з обігу, а покупцям бути обережними. 

Виробник – компанія з Перу – Agro San Jacinto SAC. Імпортер у Польщі (RK-Impex). Одержувач в Україні – компанія “Вподобайка”, зареєстрована в Одесі.

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Новости Днепра про Може бути на прилавках магазинів Дніпра: до України завезли токсичний фруктУкраїнська

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