Може бути на прилавках магазинів Дніпра: до України завезли токсичний фрукт

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.
Авокадо потрапили до України із Польщі, але виробник знаходиться в Перу.
За інформацією фахівців Держпродспоживслужби, міжнародна система, яка сповіщає про неякісні та небезпечні продукти, визнала авокадо цього виробника – токсичними. У цих фруктах знайшли велику кількістю кадмію – важкого металу.
Пари кадмію токсичні та можуть викликати тяжке отруєння. При потраплянні в організм речовини завдають шкоди травній та дихальній системі, а також вражають нервову систему. При значних дозах у людей можуть спостерігатися ознаки гострого бронхіту, сильний судомний кашель, синюшність і задишка.
Держспоживслужба радить продавцям вилучити авокадо цього виробника з обігу, а покупцям бути обережними.
Виробник – компанія з Перу – Agro San Jacinto SAC. Імпортер у Польщі (RK-Impex). Одержувач в Україні – компанія “Вподобайка”, зареєстрована в Одесі.
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