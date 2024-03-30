Пограничники Польши ловили на границе с Украиной стадо овец-рецидивистов (ВИДЕО)

Небольшое стадо овец ночью незаконно пересекло украинско-польскую границу.
Об этом пишет польское издание RMF24.
Овцы из Украины отправились в Польшу возле пункта пропуска «Корчева — Краковец». Радары известили о приближении неизвестных фигур к границе, а после его пересечения животные подняли по тревоге польских пограничников.
Оказавшись в Польше, овцы начали пастись, пока пограничники направлялись на проверку. Что интересно, это – стадо «рецидивистов», ведь они уже пересекали границу две недели назад.
Позже пограничники нашли владельца овец, возгласами вернувшего стадо на территорию Польши.
На самом деле, такие инциденты на границе не редкость. Поскольку животные не знают границ, поэтому мигрируют между странами и тревожат пограничников. Офицеры постоянно видят медведей, орлов, барсуков, стада оленей и стаи волков, нарушающих госграницу.
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