Впервые за 18 лет УЗ запускает новый международный поезд в Варшаву: как будет курсировать

Правда, пересадку делать надо.

С 15 октября начнет курсировать новый поезд в Варшаву. Как отметили в УЗ, впервые через 18 лет между Львовом и Варшавой будут ездить поезда. Маршрут разработали так, чтобы сесть на него могли также жители ряда городов Запада Украины. Есть остановки:

Ивано-Франковск,

Стрый,

Коломыя,

Калуш,

Моршин,

Брюховичи

Желква

Пассажиры других городов могут сесть во Львове, отмечается, что будут ждать всех. Пересадку на поезд европейской линии сделают на станции Рава-Русская Львовской области.

УЗ будет сотрудничать с польскими коллегами из компании SKPL, поезда которой будут везти пассажиров на территории Польши.

Традиционно приобрести билеты можно в мобильном приложении УЗ. Кроме того, они доступны в чат-ботах и на сайте «Укрзализныци», а также в международных кассах вокзалов.

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