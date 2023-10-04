Впервые за 18 лет УЗ запускает новый международный поезд в Варшаву: как будет курсировать

С 15 октября начнет курсировать новый поезд в Варшаву. Как отметили в УЗ, впервые через 18 лет между Львовом и Варшавой будут ездить поезда. Маршрут разработали так, чтобы сесть на него могли также жители ряда городов Запада Украины. Есть остановки:
Пассажиры других городов могут сесть во Львове, отмечается, что будут ждать всех. Пересадку на поезд европейской линии сделают на станции Рава-Русская Львовской области.
УЗ будет сотрудничать с польскими коллегами из компании SKPL, поезда которой будут везти пассажиров на территории Польши.
Традиционно приобрести билеты можно в мобильном приложении УЗ. Кроме того, они доступны в чат-ботах и на сайте «Укрзализныци», а также в международных кассах вокзалов.
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