Водитель Mazda, который влетел на скорости в подземный переход в Кривом Роге, умер в больнице

В понедельник, 25 сентября, в Кривом Роге произошла ужасная авария – водитель автомобиля Mazda на скорости влетел в подземный переход.
Мужчину, который находился за рулем иномарки, тогда без сознания госпитализировали в больницу. Он был в реанимации.
К сожалению, сегодня стало известно, что пострадавший умер.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что все это время водитель находился в коме, перенес операцию. Но тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью.
Видео момента ДТП:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Хмельницкого фура сбила мотоциклиста: движение транспорта затруднено.
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