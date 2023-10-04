Водитель Mazda, который влетел на скорости в подземный переход в Кривом Роге, умер в больнице

Тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью.

В понедельник, 25 сентября, в Кривом Роге произошла ужасная авария – водитель автомобиля Mazda на скорости влетел в подземный переход.

Мужчину, который находился за рулем иномарки, тогда без сознания госпитализировали в больницу. Он был в реанимации.

К сожалению, сегодня стало известно, что пострадавший умер.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что все это время водитель находился в коме, перенес операцию. Но тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью.

Видео момента ДТП:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Хмельницкого фура сбила мотоциклиста: движение транспорта затруднено.

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