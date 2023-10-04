В Днепре на проспекте Хмельницкого фура сбила мотоциклиста: движение транспорта затруднено

Сегодня, 4 октября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла авария – фура сбила мотоциклиста.
Об этом сообщает dnepr.info.
Пока неизвестно, в каком состоянии водитель двухколесного.
На место прибыли правоохранители.
Из-за ДТП движение транспорта на проспекте сильно затруднено, также парализовано движение трамваев в направлении 12 квартала.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
UPD: движение транспорта восстановили!
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