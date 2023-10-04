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  • В Днепре на проспекте Хмельницкого фура сбила мотоциклиста: движение транспорта затруднено

В Днепре на проспекте Хмельницкого фура сбила мотоциклиста: движение транспорта затруднено

Сегодня 09:28
просмотров

На месте происшествия работают полицейские.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Хмельницкого фура сбила мотоциклиста: движение транспорта затруднено

Сегодня, 4 октября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла авария – фура сбила мотоциклиста.

Об этом сообщает dnepr.info.

Пока неизвестно, в каком состоянии водитель двухколесного.

На место прибыли правоохранители. 

Из-за ДТП движение транспорта на проспекте сильно затруднено, также парализовано движение трамваев в направлении 12 квартала.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Хмельницкого фура сбила мотоциклиста: движение транспорта затруднено

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Хмельницкого фура сбила мотоциклиста: движение транспорта затруднено

UPD: движение транспорта восстановили!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Хмельницкого фура сбила мотоциклиста: движение транспорта затрудненоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на проспекте Хмельницкого фура сбила мотоциклиста: движение транспорта затрудненоРусский

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