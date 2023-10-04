Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре отключат свет и газ

Сегодня, 4 октября, некоторые жители Днепра останутся без света с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 4 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Также ремонтные работы на сетях газоснабжения проводит Днепровский филиал ООО «Газсети». Поэтому временно будет ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:
Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.
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