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Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре отключат свет и газ

Сегодня 06:50
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Новости Днепра про Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре отключат свет и газ

Сегодня, 4 октября, некоторые жители Днепра останутся без света с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 4 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Звенигородская: 1-7, 7-А, 9, 9-А, 10, 11, 11-А, 12, 12-А, 13, 14, 14-А, 15-23, 25, 27;
  • ул. Кисловодская: 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 5, 5-А, 6, 6-А, 7, 7-А, 8-16, 16-А, 17-26, 26-А, 27-55, 57-65 (нечетные);
  • ул. Казака Мамая: 35, 35-А, 37, 37-А, 39, 39-А, 41, 43, 45, 46;
  • ул. Машиностроительная: 1-8, 8-А, 9-13, 13-А, 14, 16;
  • ул. Прессовая: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;
  • ул. Тракторная: 1, 2, 2-А, 3-9, 9-А, 10-13, 13-А, 14, 14-А, 15;
  • пер. Новомиргородский: 2-А, 10, 12-А;
  • пер. Прессовый: 2-12 (четные), 12-Б, 14, 16;
  • ул. Рабочая: 152, 160, 162;
  • ул. Рабочая: 164;
  • ул. Бориса Кротова: 1-Б;
  • ул. Краснопольская: 1, 1-А, 1-Б, 2, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5, 5-А, 5-Б, 6, 6-Б, 7, 7-А, 8, 11, 11-А, 13-А, 13-Б, 15;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 42, 48, 93, 106, 110, 110-А, 110-К, 112, 114, 116;
  • ул. Запорожское шоссе: 16.

Также ремонтные работы на сетях газоснабжения проводит Днепровский филиал ООО «Газсети». Поэтому временно будет ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:

  • ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;
  • ул. Марии Примаченко, 4, 2;
  • ул. Героев Спасателей, 6;
  • ул. Лазаряна, 2, 22;
  • ул. Левко Лукьяненко, 16, 18, 20, 24;
  • ул. Полигонная, 10-Б, 10-Д;
  • ул. Андрея Шептицкого, 72;
  • ул. Баха, 21;
  • ул. Лучевая, 2-К;
  • ул. Морская, 18, 20.

Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.

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Новости Днепра про Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре отключат свет и газУкраїнська Новости Днепра про Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре отключат свет и газРусский

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