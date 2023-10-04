Синоптики предупреждают жителей Днепра об опасном метеоявлении: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: 4-5 октября на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
4 октября: Облачно. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°С, днем 20-25°С, по городу ночью 8-10°С, днем 21-23°С.
5 октября: Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем 19-24°С.
6 октября: Облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°С, днем 16-21°С.
В этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Украину могут прийти первые заморозки.
Читайте также:
Автор:
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Подготовьтесь!
Окаменевшие останки древних трилобитов в составе породы нашли на склонах…
Вблизи Днепра во время автотрощи с фурой травмировались четыре человека.
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Подготовьтесь!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В Днепре снова поползли вниз цены на яблоки.
Окаменевшие останки древних трилобитов в составе породы нашли на склонах балки "Северная-Красная".
Вблизи Днепра во время автотрощи с фурой травмировались четыре человека.
Обвинительный акт был направлен в суд.
Обратите внимание.
Ночью в окрестностях Днепра сбивали вражеские дроны и ракету.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!