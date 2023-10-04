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Синоптики предупреждают жителей Днепра об опасном метеоявлении: подробности

Сегодня 07:10
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Будьте осторожны!

Новости Днепра про Синоптики предупреждают жителей Днепра об опасном метеоявлении: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: 4-5 октября на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

4 октября: Облачно. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°С, днем 20-25°С, по городу ночью 8-10°С, днем 21-23°С.

5 октября: Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем 19-24°С.

6 октября: Облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°С, днем 16-21°С.

В этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Новости Днепра про Синоптики предупреждают жителей Днепра об опасном метеоявлении: подробности

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Украину могут прийти первые заморозки.

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Новости Днепра про Синоптики предупреждают жителей Днепра об опасном метеоявлении: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Синоптики предупреждают жителей Днепра об опасном метеоявлении: подробностиРусский

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