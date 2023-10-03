Вблизи Днепра два автомобиля столкнулись с фурой: есть пострадавшие

По данным ГСЧС, авария произошла около 17 часов вечера в поселке Слобожанском Днепровского района. На место отправили спасателей из Днепра.
На трассе столкнулись грузовой автомобиль DAF и два легковых автомобиля Nissan Leaf и Ford Electro. В результате ДТП травмировались четыре человека. На место также вызвали скорую.
38-летний водитель и 25-летний пассажир легкового автомобиля «Ford Electro» и 46-летняя пассажирка «Nissan Leaf» госпитализированы в больницы города, до прибытия пожарно-спасательных подразделений. 46-летний водитель после медицинского осмотра от госпитализации отказался.
Ликвидировали последствия ДТП 10 спасателей с помощью 2 машин спецтехники. На месте также работала полиция, выясняющая обстоятельства аварии.
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