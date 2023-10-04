Синоптики попереджають мешканців Дніпра про небезпечне метеоявище: подробиці

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище: 4-5 жовтня на території Дніпропетровської області утримається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

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Прогнозується:

4 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°С, вдень 20-25°С, по місту вночі 8-10°С, вдень 21-23°С.

5 жовтня: Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°С, вдень 19-24°С.

6 жовтня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°С, вдень 16-21°С.

У цей період будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли в Україну можуть прийти перші заморозки.

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