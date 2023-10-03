В Днепр могли завезти опасные соусы: каких производителей следует избегать

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На территории Днепра и области могли завезти опасные соусы. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Днепропетровской области.

Информацию о наличии в соусах, изготовленных компанией Lekerkerker Food, опасных бактерий Bacillus cereus, передали через систему RASFF. Государственная служба Украины по безопасности продуктов предупреждает о необходимости изъятия этого товара из обращения.

Импортер в Украине киевская компания «ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАИНА».

В чем опасность?

В соусах нашли Bacillus cereus – это вид грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий. Попадая в организм человека, эти вещества вызывают токсикоинфекцию. Симптомы:

тошнота, рвота;

диарея – до 10 раз в сутки;

боли в животе;

часто повышение температуры до 38-39”С;

слабость, головокружение

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