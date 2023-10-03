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В Днепре после аномального удорожания рухнули цены на яблоки

Сегодня 22:00
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В Днепре снова поползли вниз цены на яблоки.

Новости Днепра про В Днепре после аномального удорожания рухнули цены на яблоки

С началом нового урожая цены на яблоки неожиданно сильно выросли. Если в январе 2023 года за килограмм просили от 9 по 15 гривен, то в июле стоимость была в 2-3 раза выше прошлогоднего. Килограмм стоил от 30 до 60 гривен, в зависимости от сорта и внешнего вида.

Цены на яблоки стали рекордными за всю историю Независимости Украины, отметили аграрии. Спустя год они подорожали в среднем в 3,6 раза.

Сейчас ситуация несколько стабилизировалась. На рынок вышли отечественные фермеры, поэтому цена немного упала. Минимальная стоимость, которую удалось увидеть в Днепре 9 гривен за килограмм, но качество не очень.

Цены снова зависят от сорта и внешнего вида. Большие сочные яблоки премиум сортов продают по 30-40 гривен. Стоимость «обычных» варьируется от 13 до 30 гривен.

Продавцы отмечают, что цена может поползти вниз, если увеличится предложение местных фермеров.

На фото цены в супермаркете «Варус». На рынке ситуация похожая.

Новости Днепра про В Днепре после аномального удорожания рухнули цены на яблоки

Новости Днепра про В Днепре после аномального удорожания рухнули цены на яблоки

Новости Днепра про В Днепре после аномального удорожания рухнули цены на яблоки

Новости Днепра про В Днепре после аномального удорожания рухнули цены на яблоки

В АТБ яблоки стоят от 13 гривен.

Новости Днепра про В Днепре после аномального удорожания рухнули цены на яблоки

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