Водій Mazda, який влетів на швидкості у підземний перехід у Кривому Розі, помер у лікарні

Важкі травми виявились несумісними з життям.

У понеділок, 25 вересня, у Кривому Розі сталася жахлива аварія – водій автомобіля Mazda на швидкості влетів у підземний перехід.

Чоловіка, який був за кермом іномарки, тоді без свідомості госпіталізували до лікарні. Він був у реанімації.

На жаль, сьогодні стало відомо, що постраждалий помер.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що увесь цей час водій перебував у комі, переніс операцію. Але важкі травми виявились несумісними з життям.

Відео моменту ДТП:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Хмельницького фура збила мотоцикліста: рух транспорту ускладнено.

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