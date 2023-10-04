Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Водій Mazda, який влетів на швидкості у підземний перехід у Кривому Розі, помер у лікарні

Водій Mazda, який влетів на швидкості у підземний перехід у Кривому Розі, помер у лікарні

Сьогодні 14:10
просмотров

Важкі травми виявились несумісними з життям.

Новости Днепра про Водій Mazda, який влетів на швидкості у підземний перехід у Кривому Розі, помер у лікарні

У понеділок, 25 вересня, у Кривому Розі сталася жахлива аварія – водій автомобіля Mazda на швидкості влетів у підземний перехід.

Чоловіка, який був за кермом іномарки, тоді без свідомості госпіталізували до лікарні. Він був у реанімації.

На жаль, сьогодні стало відомо, що постраждалий помер.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що увесь цей час водій перебував у комі, переніс операцію. Але важкі травми виявились несумісними з життям.

Відео моменту ДТП:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Хмельницького фура збила мотоцикліста: рух транспорту ускладнено.

Читайте також:

Новости Днепра про Водій Mazda, який влетів на швидкості у підземний перехід у Кривому Розі, помер у лікарніУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині на сміттєвому полігоні знайшли труп
Новини Дніпра
Сьогодні 13:21
На Дніпропетровщині на сміттєвому полігоні знайшли труп

На місці працюють поліцейські.

У Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною
Новини Дніпра
Сьогодні 12:54
У Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною

Учора, 3 жовтня, у Кривому Розі стався жахливий випадок.

У Кам’янському жінка їхала на самокаті з дитиною на плечах: у мережі дискутують чи безпечно це
Новини Дніпра
Сьогодні 11:22
У Кам’янському жінка їхала на самокаті з дитиною на плечах: у мережі дискутують чи безпечно це

У Кам'янському, що на Дніпропетровщині помітили жінку, яка везла дитину…

Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла
Новини Дніпра
Сьогодні 10:37
Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Вслід за Дніпром у Кривому Розі та Павлограді затвердили нові…

Наверх