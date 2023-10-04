У Дніпрі на проспекті Хмельницького фура збила мотоцикліста: рух транспорту ускладнено

На місці події працюють поліцейські.

Сьогодні, 4 жовтня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія – фура збила мотоцикліста.

Про це повідомляє dnepr.info.

Наразі невідомо, в якому стані водій двоколісного.

На місце прибули правоохоронці та медики.

Через ДТП рух транспорту на проспекті сильно ускладнено, також паралізовано рух трамваїв у напрямку 12 кварталу.



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