У Дніпрі на проспекті Хмельницького фура збила мотоцикліста: рух транспорту ускладнено

Сьогодні, 4 жовтня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія – фура збила мотоцикліста.
Про це повідомляє dnepr.info.
Наразі невідомо, в якому стані водій двоколісного.
На місце прибули правоохоронці та медики.
Через ДТП рух транспорту на проспекті сильно ускладнено, також паралізовано рух трамваїв у напрямку 12 кварталу.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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