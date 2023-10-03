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У Дніпрі після аномального здорожчання рухнули ціни на яблука

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі знову поповзли вниз ціни на яблука.

Новости Днепра про У Дніпрі після аномального здорожчання рухнули ціни на яблука

З початком нового урожаю ціни на яблука неочікувано сильно зросли. Якщо у січні 2023 року за кілограм просили від 9 по 15 гривень, то у липні вартість була у 2-3 рази вищою ніж торік. Кілограм вартував від 30 до 60 гривень, у залежності від сорту за зовнішнього вигляду. 

Ціни на яблука стали рекордними за всю історію Незалежності України, зазначили аграрії. За рік вони подорожчали в середньому в 3,6 раза. 

Зараз ситуація трохи стабілізувалася. На ринок вийшли вітчизняні фермери, тож ціна трохи впала. Мінімальна вартість, яку вдалося побачити у Дніпрі 9 гривень за кілограм, але і якість не дуже. 

Ціни знову залежать від сорту та зовнішнього вигляду. Великі соковиті яблука преміум сортів продають по 30-40 гривень. Вартість “звичайних” варіюється від 13 до 30 гривень. 

Продавці зазначають, що ціна може поповзти вниз, якщо збільшиться пропозиція від місцевих фермерів. 

На фото ціни у супермаркеті “Варус”. На ринку ситуація схожа. 

Новости Днепра про У Дніпрі після аномального здорожчання рухнули ціни на яблука

Новости Днепра про У Дніпрі після аномального здорожчання рухнули ціни на яблука

Новости Днепра про У Дніпрі після аномального здорожчання рухнули ціни на яблука

Новости Днепра про У Дніпрі після аномального здорожчання рухнули ціни на яблука

В АТБ яблука вартують від 13 гривень. 

Новости Днепра про У Дніпрі після аномального здорожчання рухнули ціни на яблука

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Новости Днепра про У Дніпрі після аномального здорожчання рухнули ціни на яблукаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі після аномального здорожчання рухнули ціни на яблукаРусский

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