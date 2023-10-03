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Поблизу Дніпра два авто зіткнулися з фурою: є постраждалі

Сьогодні 20:47
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Поблизу Дніпра під час автотрощі з фурою травмувалося четверо людей.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра два авто зіткнулися з фурою: є постраждалі

За даними ДСНС, аварія сталася близько 17-ї години вечора у селищі Слобожанському Дніпровського району. На місце відправили рятувальників із Дніпра. 

На трасі зіткнулися вантажний автомобіль «DAF» і два легкових авто «Nissan Leaf» та «Ford Electro». Внаслідок ДТП травмувалося чотири людини. На місце також викликали швидку. 

Водія та пасажира (1985, 1998 років народження) легкового автомобіля «Ford Electro» та пасажирку «Nissan Leaf» (1977 року народження) госпіталізовано в лікарні міста, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Водій (1977 року народження) автомобіля «Nissan Leaf» після медичного огляду, від госпіталізації відмовився. 

До місця події залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в області.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра два авто зіткнулися з фурою: є постраждалі

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Новости Днепра про Поблизу Дніпра два авто зіткнулися з фурою: є постраждаліУкраїнська

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