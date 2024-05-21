У Дніпрі 22 травня вимикатимуть світло, але не на весь день: яким буде графік

У Дніпрі та області 22 травня знову діятимуть графіки погодинного відключення світла.

У середу, 22 травня, по всій Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень, повідомили в Укренерго.

Світло за графіком вимикатимуть з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00, тож якщо у вас заплановано відключення на цей час – готуйтесь. Це стосується і промислових, і побутових споживачів. Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Поки що очікується, що з 7:00 до 18:00 світло не вимикатимуть.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 21 травня світло вимикатимуть до 24:00.

ТУТ, а якщо ЦЕК – ТУТ. Дізнатися свій графік, якщо ви абонент ДТЕК можнаа якщо ЦЕК –

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