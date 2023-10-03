До Дніпра могли завезти небезпечні соуси: яких виробників варто уникати

На територію Дніпра та області могли завезти небезпечні соуси. Про це сповістили в Держпродспоживслужбі у Дніпропетровській області.
Інформацію про наявність у соусах, які виготовила компанія Lekkerkerker Food, небезпечних бактерій Bacillus cereus, передали через систему RASFF. Державна служба України з питань безпечності продуктів попереджає про необхідність вилучення цього товару з обігу.
Імпортер в України київська компанія “ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА”.
У соусах знайшли Bacillus cereus – це вид грампозитивних, спороутворювальних ґрунтових бактерій. Потрапляючи до організму людини, ці речовини викликають токсикоінфекцію. Симптоми:
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