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  • До Дніпра могли завезти небезпечні соуси: яких виробників варто уникати

До Дніпра могли завезти небезпечні соуси: яких виробників варто уникати

Сьогодні 19:29
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Зверніть увагу.

Новости Днепра про До Дніпра могли завезти небезпечні соуси: яких виробників варто уникати

На територію Дніпра та області могли завезти небезпечні соуси. Про це сповістили в Держпродспоживслужбі у Дніпропетровській області. 

Інформацію про наявність у соусах, які виготовила компанія Lekkerkerker Food, небезпечних бактерій Bacillus cereus, передали через систему RASFF. Державна служба України з питань безпечності продуктів попереджає про необхідність вилучення цього товару з обігу.

Імпортер в України київська компанія “ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА”. 

У чому небезпека?

У соусах знайшли Bacillus cereus – це вид грампозитивних, спороутворювальних ґрунтових бактерій. Потрапляючи до організму людини, ці речовини викликають токсикоінфекцію. Симптоми: 

  • нудота, блювання;
  • діарея – до 10 разів на добу;
  • болі в животі;
  • часто підвищення температури до 38-39 “С;
  • слабкість, запаморочення

Новости Днепра про До Дніпра могли завезти небезпечні соуси: яких виробників варто уникати

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Новости Днепра про До Дніпра могли завезти небезпечні соуси: яких виробників варто уникатиУкраїнська

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