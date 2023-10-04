У Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною

На житловому масиві Карачуни чоловік стрибнув з 16-поверхівки. Він помер на місці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що загиблому було 27 років. Він не мешкав у цьому будинку. Найімовірніше, чоловік вкоротив собі віку через розтавання з дівчиною.
На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть встановлювати всі обставини події.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві брат та сестра стрибнули з 24-го поверху: були закохані та транслювали все у прямому ефірі.
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