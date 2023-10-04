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  • У Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною

У Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною

Сьогодні 12:54
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Учора, 3 жовтня, у Кривому Розі стався жахливий випадок.
Новости Днепра про У Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною

Фото умовне.

На житловому масиві Карачуни чоловік стрибнув з 16-поверхівки. Він помер на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що загиблому було 27 років. Він не мешкав у цьому будинку. Найімовірніше, чоловік вкоротив собі віку через розтавання з дівчиною.

На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть встановлювати всі обставини події.

Новости Днепра про У Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною

Новости Днепра про У Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві брат та сестра стрибнули з 24-го поверху: були закохані та транслювали все у прямому ефірі.

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Новости Днепра про У Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиноюУкраїнська

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