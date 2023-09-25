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Не розрахував: у Кривому Розі водій Mazda влетів у підземний перехід

Сьогодні 12:16
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У Кривому Розі сталася дуже дивна аварія.

Новости Днепра про Не розрахував: у Кривому Розі водій Mazda влетів у підземний перехід

Сьогодні, 25 вересня, у Центрально-Міському районі міста водій автомобіля Mazda на швидкості влетів у підземний перехід.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що автіку зупинила колона, передня частина авто вщент розбита.

Новости Днепра про Не розрахував: у Кривому Розі водій Mazda влетів у підземний перехід

Водія іномарки без свідомості госпіталізували до лікарні. Він у реанімації.

Також деякі Telegram-канали пишуть, що в авто був і пасажир – він відбувся переляком.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Вони і будуть з’ясовувати всі обставини події.

Новости Днепра про Не розрахував: у Кривому Розі водій Mazda влетів у підземний перехід

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля ТРЦ “Нагорка” Citroen збив дитину на самокаті.

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Новости Днепра про Не розрахував: у Кривому Розі водій Mazda влетів у підземний перехідУкраїнська

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