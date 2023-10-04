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  • Посадовець медзакладу Дніпра вимагав хабар від пораненого військовослужбовця

Посадовець медзакладу Дніпра вимагав хабар від пораненого військовослужбовця

Сьогодні 12:42
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У Дніпрі посадовець одного із медзакладів зловживав впливом та вимагав хабар від пораненого військового.

Новости Днепра про Посадовець медзакладу Дніпра вимагав хабар від пораненого військовослужбовця

Як повідомили в Службі безпеки України, у Дніпрі викрили посадовця, який зловживав впливом. 

В одному із медзакладів Дніпра посадовець за гроші обіцяв “підробити” висновок ВКЛ для пораненого бійця, щоб того визнали обмежено придатним для служби. За це підозрюваний просив 4,5 тисячі доларів. Отримавши кошти, він мав вирішити це питання. 

Втім насправді, поранений захисник мав право на демобілізацію і без підробленого ВКЛ. Травми чоловіка дозволяли його визнати непридатним для подальшої військової служби за справжніми результатами медкомісії.

Тож посадовця підозрюють у зловживанні впливом. Співробітники СБУ поетапно задокументували незаконні дії службової особи.

Під час обшуків за місцем роботи фігуранта правоохоронці вилучили медичну документацію, чорнові записи і мобільні термінали, що містять докази протиправної діяльності.

Наразі в рамках кримінального провадження посадовцю повідомлено про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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