На Дніпропетровщині на сміттєвому полігоні знайшли труп

На місці працюють поліцейські.

На Дніпропетровщині на одному із сміттєвих полігонів знайшли труп жінки.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що тіло випало з сміттєвоза під час вивантаження сміття.

На місце викликали правоохоронців.

Як тільки з’являться подробиці – ми обов’язково повідомимо!

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