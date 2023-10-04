На Дніпропетровщині на сміттєвому полігоні знайшли труп

На Дніпропетровщині на одному із сміттєвих полігонів знайшли труп жінки.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що тіло випало з сміттєвоза під час вивантаження сміття.
На місце викликали правоохоронців.
Як тільки з’являться подробиці – ми обов’язково повідомимо!
Читайте також:
Автор:
Учора, 3 жовтня, у Кривому Розі стався жахливий випадок.
У Кам'янському, що на Дніпропетровщині помітили жінку, яка везла дитину…
Вслід за Дніпром у Кривому Розі та Павлограді затвердили нові…
"Мінери" не заспокоюються...