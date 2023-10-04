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На Дніпропетровщині на сміттєвому полігоні знайшли труп

Сьогодні 13:21
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На місці працюють поліцейські.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині на сміттєвому полігоні знайшли труп

Фото умовне.

На Дніпропетровщині на одному із сміттєвих полігонів знайшли труп жінки.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що тіло випало з сміттєвоза під час вивантаження сміття. 

На місце викликали правоохоронців.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на сміттєвому полігоні знайшли труп

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на сміттєвому полігоні знайшли труп

Як тільки з’являться подробиці – ми обов’язково повідомимо!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на сміттєвому полігоні знайшли трупУкраїнська

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