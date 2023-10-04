Смертельна стрілянина у Дніпрі: у жінки, яка була разом із загиблим в Jaguar, у крові виявили алкоголь

29 серпня у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася смертельна стрілянина.

Патрульні Анастасія Жила та Єгор Звонков зупинили Jaguar за порушення правил дорожнього руху. Чоловік та жінка, які були в авто, почали грубити правоохоронцям, відмовлялися вийти з машини. В якийсь момент між учасниками події зав’язався словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку. Загиблий почав бити патрульних, після чого і пролунали постріли. На жаль, поранення, які отримав чоловік, виявилися смертельними.

Пізніше з’ясувалося, що загиблий 38-річний Джумбері Сілогава був напідпитку – в його крові виявили понад два проміле алкоголю.

Жінка, яка була разом з ним в авто, також у той вечір вживала спиртне – у її крові знайшли 0,33 проміле алкоголю (норма – до 0,2 проміле).

Про це повідомила Тетяна Сап’ян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань, в ефірі ток-шоу “Говорить вся країна”.

І діти, які були в автівці, і цивільна дружина підтвердили, що напередодні загиблий випивав, а потім він сів за кермо. Щодо самої цивільної дружини, то можу сказати, що в неї також знайдено алкоголь в крові – 0,33 проміле, – сказала Тетяна Сап’ян.

Досудове розслідування триває. Наразі відкрито дві кримінальні справи. Проти патрульного, якого підозрюють в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. Та за фактом посягання на життя правоохоронців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина чоловіка, якого застрелили у Дніпрі, розповіла нові подробиці: “У машині була коханка”. Також вона каже, що їй та дітям погрожують невідомі, тому жінка зараз всюди ходить з охоронцями.

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