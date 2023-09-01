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  • У Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка: його адвокат прокоментувала рішення суду

У Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка: його адвокат прокоментувала рішення суду

Сьогодні 07:15
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Учора, 31 серпня, у Кіровському районному суді м. Дніпро обрали запобіжний захід патрульному, який 29 серпня смертельно поранив чоловіка на проспекті Івана Мазепи.

Новости Днепра про У Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка: його адвокат прокоментувала рішення суду

Зазначимо, прокуратура вимагала обрати правоохоронцю запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави.

Після розгляду усіх обставин справи суддя відправився у нарадчу кімнату, пізніше він оголосив рішення: цілодобовий домашній арешт на 60 діб — такий запобіжний захід обрали патрульному. 

Це рішення прокоментувала адвокат затриманого патрульного Юлія Сегеда. Вона зазначила, що “такий захід є адекватним та співмірним”.

Домашній арешт!!! Суд відмовив у триманні під вартою. Я задоволена рішенням. Такий захід є адекватним та співмірним. А патрульному, який діяв у стані крайньої необхідності та захищав життя своє та напарниці, не місце за гратами поки триває слідство, – написала вона.

Новости Днепра про У Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка: його адвокат прокоментувала рішення суду

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, вперше під час суду прокоментував цю подію: «З підозрою не погоджуюся».

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Новости Днепра про У Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка: його адвокат прокоментувала рішення судуУкраїнська

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