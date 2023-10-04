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  • В Італії автобус з туристами впав з естакади: загинуло понад 20 людей, серед них є українці

В Італії автобус з туристами впав з естакади: загинуло понад 20 людей, серед них є українці

Сьогодні 10:00
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В Італії у вівторок, 3 жовтня, сталася жахлива аварія з автобусом, внаслідок якої загинула щонайменше 21 людина, з них двоє дітей. 15 — дістали поранення.

Новости Днепра про В Італії автобус з туристами впав з естакади: загинуло понад 20 людей, серед них є українці

Про це повідомляють ЗМІ. 

Зазначається, що ДТП сталася поблизу Венеції в районі Местре. Туристичний автобус із пасажирами зірвався з естакади, впав з висоти близько 10 метрів на залізничне полотно і загорівся.  

У МЗС України підтвердили, що серед жертв є українські громадяни. Наразі відомо про п’ятьох загиблих та трьох поранених українців.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі попередив, що кількість жертв може зрости. Причина аварії поки невідома, на місці події продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. 

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що стежить за розвитком подій, і висловила співчуття з приводу аварії.

 

Новости Днепра про В Італії автобус з туристами впав з естакади: загинуло понад 20 людей, серед них є українці

Новости Днепра про В Італії автобус з туристами впав з естакади: загинуло понад 20 людей, серед них є українці

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Новости Днепра про В Італії автобус з туристами впав з естакади: загинуло понад 20 людей, серед них є українціУкраїнська

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