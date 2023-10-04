Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Италии автобус с туристами упал с эстакады: погибли более 20 человек, среди них украинцы

В Италии автобус с туристами упал с эстакады: погибли более 20 человек, среди них украинцы

Сегодня 10:00
просмотров

В Италии во вторник, 3 октября, произошла ужасная авария с автобусом, в результате которой погиб по меньшей мере 21 человек, из них двое детей. 15 — получили ранения.

Новости Днепра про В Италии автобус с туристами упал с эстакады: погибли более 20 человек, среди них украинцы

Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что ДТП произошло возле Венеции в районе Местре. Туристический автобус с пассажирами сорвался с эстакады, упал с высоты около 10 метров на железнодорожное полотно и загорелся.

В МИД Украины подтвердили, что среди жертв есть украинские граждане. Сейчас известно о пяти погибших и трех раненых украинцах.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози предупредил, что количество жертв может возрасти. Причина аварии пока неизвестна, на месте происшествия продолжают работать спасатели и правоохранители.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что следит за развитием событий, и выразила соболезнования по поводу аварии.

Новости Днепра про В Италии автобус с туристами упал с эстакады: погибли более 20 человек, среди них украинцы

Новости Днепра про В Италии автобус с туристами упал с эстакады: погибли более 20 человек, среди них украинцы

Читайте также:

Новости Днепра про В Италии автобус с туристами упал с эстакады: погибли более 20 человек, среди них украинцыУкраїнська Новости Днепра про В Италии автобус с туристами упал с эстакады: погибли более 20 человек, среди них украинцыРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Переходил в неположенном месте: в Днепре на площади Героев Майдана сбили пешехода (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 16:58
Переходил в неположенном месте: в Днепре на площади Героев Майдана сбили пешехода (ВИДЕО)

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Водитель Mazda, который влетел на скорости в подземный переход в Кривом Роге, умер в больнице
Новости Днепра
Сегодня 14:10
Водитель Mazda, который влетел на скорости в подземный переход в Кривом Роге, умер в больнице

Тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью.

Вблизи Днепра два автомобиля столкнулись с фурой: есть пострадавшие
Новости Днепра
Вчера 20:47
Вблизи Днепра два автомобиля столкнулись с фурой: есть пострадавшие

Вблизи Днепра во время автотрощи с фурой травмировались четыре человека.

В Киевской области рой шершней убил мужчину
Новости Украины
Вчера 16:52
В Киевской области рой шершней убил мужчину

Это произошло 2 октября в селе Антоновка Киевской области.

Последние новости

Переходил в неположенном месте: в Днепре на площади Героев Майдана сбили пешехода (ВИДЕО)
Переходил в неположенном месте: в Днепре на площади Героев Майдана сбили пешехода (ВИДЕО)

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сегодня 16:58
3
просмотров
В Кривом Роге мужчина выстрелил в собаку: пуля прошла через нос в голову
В Кривом Роге мужчина выстрелил в собаку: пуля прошла через нос в голову

К сожалению, собака умерла в ветклинике.

Сегодня 15:57
4
просмотров
История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)
История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

В нагорной части Днепра сохранилось очень много старых домов, возведенных более 100 лет назад. Каждый такой дом имеет свою уникальную историю.

Сегодня 15:35
4
просмотров
Живем как в Австралии: в Днепре вблизи школы зафиксировали нашествие змей
Живем как в Австралии: в Днепре вблизи школы зафиксировали нашествие змей

В Днепре неподалеку от школы заметили змею.

Сегодня 15:34
2
просмотров
В Днепре на Парусе достали утопленника: был в 300-400 метрах от берега
В Днепре на Парусе достали утопленника: был в 300-400 метрах от берега

Погибшему было 52 года.

Сегодня 14:47
4
просмотров
Только на выходных: где в Днепре можно бесплатно парковаться
Только на выходных: где в Днепре можно бесплатно парковаться

В Днепре проанализировали загруженность парковок и внедрили изменения, чтобы разгрузить некоторые из них.

Сегодня 14:36
3
просмотров
Водитель Mazda, который влетел на скорости в подземный переход в Кривом Роге, умер в больнице
Водитель Mazda, который влетел на скорости в подземный переход в Кривом Роге, умер в больнице

Тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сегодня 14:10
4
просмотров
Впервые за 18 лет УЗ запускает новый международный поезд в Варшаву: как будет курсировать
Впервые за 18 лет УЗ запускает новый международный поезд в Варшаву: как будет курсировать

Правда, пересадку делать надо.

Сегодня 13:31
4
просмотров
Тайна дома Геккера в центре Днепра: почему он не приносил выгоды владельцам (ФОТО)
Тайна дома Геккера в центре Днепра: почему он не приносил выгоды владельцам (ФОТО)

Долгое время улица Гоголя в Днепре носила название Волошской, а позже – Волошское шоссе, так как считалась дорогой, по которой удобнее всего было добираться до села Волосское. В начале улицы была ярмарочная площадь. В целом территория улицы была плохо обустроена…

Сегодня 13:28
8
просмотров
В Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкой
В Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкой

Вчера, 3 октября, в Кривом Роге произошел ужасный случай.

Сегодня 12:54
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх