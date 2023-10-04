В Италии автобус с туристами упал с эстакады: погибли более 20 человек, среди них украинцы

В Италии во вторник, 3 октября, произошла ужасная авария с автобусом, в результате которой погиб по меньшей мере 21 человек, из них двое детей. 15 — получили ранения.

Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что ДТП произошло возле Венеции в районе Местре. Туристический автобус с пассажирами сорвался с эстакады, упал с высоты около 10 метров на железнодорожное полотно и загорелся.

В МИД Украины подтвердили, что среди жертв есть украинские граждане. Сейчас известно о пяти погибших и трех раненых украинцах.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози предупредил, что количество жертв может возрасти. Причина аварии пока неизвестна, на месте происшествия продолжают работать спасатели и правоохранители.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что следит за развитием событий, и выразила соболезнования по поводу аварии.

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