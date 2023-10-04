В Италии автобус с туристами упал с эстакады: погибли более 20 человек, среди них украинцы

Об этом сообщают СМИ.
Отмечается, что ДТП произошло возле Венеции в районе Местре. Туристический автобус с пассажирами сорвался с эстакады, упал с высоты около 10 метров на железнодорожное полотно и загорелся.
В МИД Украины подтвердили, что среди жертв есть украинские граждане. Сейчас известно о пяти погибших и трех раненых украинцах.
Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози предупредил, что количество жертв может возрасти. Причина аварии пока неизвестна, на месте происшествия продолжают работать спасатели и правоохранители.
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что следит за развитием событий, и выразила соболезнования по поводу аварии.
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