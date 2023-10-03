“Я всюди ходжу з охоронцями”: ексдружина застреленого у Дніпрі водія про погрози їй і дітям

Колишня дружина застреленого у Дніпрі Джумбері Сілогави каже, що їй та дітям погрожують невідомі.

Понад місяць тому в Дніпрі під час сутички з патрульними застрелили водія Джумбері Сілогаву. Його колишня дружина Наталя каже, що зараз всюди ходить з охоронцями, бо їй погрожують невідомі. Про це жінка розповіла в програмі “Говорить вся країна”.

Наталя боїться за своє життя та дітей. Двоє синів 12 та 14 років, які були з батьком під час інциденту, потроху оговтуються від побаченого, каже жінка. Також вона розповіла, як дізналася про інцидент.

Того дня мені подзвонив невідомий номер, представився поліцейським, сказав: не хвилюйтеся, з вашими дітьмі все гаразд, але вашого чоловіка застрелено. Я одразу в це не повірила і сказала: вони поїхали на море, це неправда. На даний час я всюди ходжу з охоронцями, адже отримую багато погроз від невідомих мені людей. Мені писали, що потрібно вбити моїх дітей, адже вони не так себе поводили, коли знаходилися в авто з чоловіком. Зараз їхній психологічний стан покращився, але раніше на них було важно дивитися, адже їх батька застрелили на їхніх очах, – каже колишня дружина вбитого.

Крім цього, Наталя зазначила, що вважає нову коханку колишнього чоловіка, яка була з ним в машині на момент інциденту, винною в тому, що сталося.

Нагадаємо, раніше Наталя розповіла журналістам, що Сілогава раніше порушував правила дорожнього руху та в день своєї смерті був п’яним. Крім цього, жінка схвильована усім хейтом, який ллється на її дітей у соцмережах. Сини жінки, які стали свідками інциденту, займаються з психологом, адже потребують допомоги спеціалістів після пережитого.

Що передувало

Резонансна історія сталася ввечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи. Патрульні зупинили машину, яка порушила правила дорожнього руху. Пізніше між правоохоронцями водієм та пасажирами сталася словесна перепалка, яка переросла в бійку, під час якої поранили інспекторку та застрелили Джумбері Сілогаву.

Наразі відкрито дві кримінальні справи. Проти патрульного, якого підозрюють в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. Та за фактом посягання на життя правоохоронців.

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