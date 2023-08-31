У Дніпрі відкрили кримінальну справу через напад на патрульних: це до 15 років або довічне

У поліції офіційно повідомили про те, що відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички на Івана Мазепи.

За інформацією Нацполіції, у Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних. Відомості про це внесли до реєстру досудових розслідувань.

Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом. Поки що нікому конкретному не оголошували про підозру, але в поліції зазначили, що за посягання на життя працівника поліції передбачене покарання. Винуватцям загрожує від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Зауважимо, що бодікамери патрульних зафіксували спілкування патрульних з жінкою та загиблим чоловіком. Спочатку відбулася словесна перепалка, але згодом почалася бійка, під час якої інспектори отримали травми, а нападник – смертельне кульове поранення.

Нагадаємо, раніше “Схеми” з посиланням на джерела МВС стверджували, що жінці, яка брала участь в сутичці з поліцейськими можуть оголосити про підозру. Крім цього, сьогодні суд має обрати запобіжний захід для патрульного, який 29 серпня застрелив чоловіка. Адвокатка затриманого Юлія Сегеда вважає, що немає підстав тримати його під вартою. Також раніше ЗМІ повідомляли, що інспектор знаходиться в лікарні, тож ймовірно, особисто не прийде на засідання.

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