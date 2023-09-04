“Чого не сказали, що тато п’яний”: ексдружина застреленого у Дніпрі розповіла нові деталі інциденту

Наталя, колишня дружина та мати двох хлопчиків, які були в машині разом із застреленим Джумбері Сілогавою, розповіла журналістам нові деталі про те, що відбувалося в той день.

За словами дітей, їхній тато був нетверезим, коли сідав за кермо автомобіля у день інциденту з поліцейськими. Про це вони розповіли своїй мамі Наталі вже після того, як вона забрала їх з місця злочину. Про це повідомляє Суспільне.

Наталя каже, що у той день була у справах, коли сини зателефонували їй та попросили дозволу поїхати з татом на море, щоб відсвяткувати його день народження.

Сказав, зібратись терміново. Мене це не здивувало… Але я насправді відчувала, мені було не спокійно, я навіть розплакалася, але не телефонувала їм, щоб не засмучувати, – розповідає Наталя.

Тоді вона не знала, що Джумбері був п’яним, проте це не вперше, коли він сідав за кермо нетверезим. Раніше він вже отримував штрафи за такі порушення. Уже після інциденту діти розповіли Наталі, що тато випив перед поїздкою.

Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним… – розповідає жінка.

Наталя розповіла, що вона засмучена через відео, у яких говорять, що у машині була дружина застреленого.

Мене там не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком та його коханкою. Це для мене дуже важливо, адже мої діти дивляться оці всі соцмережі і їм дуже не приємно, і коли моїм дітям бажають смерті, – розповідає Наталя.

Діти, які стали свідками інциденту, скоро почнуть займатися з психологом, адже потребують допомоги спеціалістів після пережитого.

Як зазначає Суспільне, у ДБР досі не мають висновків експертів про те, чим був п’яним застрелений Джумбері Сілогава чи ні.

Що передувало

Нагадаємо, смертельна стрілянина сталася ввечері 29 серпня, коли патрульні зупинили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Під час розмови з Джумбері Сілогавою та його супутницею виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Ймовірно, це сталося після того, як порушники намагалися втекти з місця подій.

Наразі відкрито дві кримінальні справи. Проти патрульного, якого підозрюють в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. Та за фактом посягання на життя правоохоронців.

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