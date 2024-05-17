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Куди піти у Дніпрі на вихідних: перелік заходів

Сьогодні 16:50
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У Дніпрі на вихідних, 18 та 19 травня, заплановано чимало цікавих заходів для дорослих і дітей.

Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі на вихідних: перелік заходів

Мешканців запрошують на театральні вистави, екскурсії, концерти та арт-терапію.

Про це повідомили в Туристичному інформаційному центрі Дніпра.

Перелік заходів 18 травня:

  • 10:45 – Екскурсія водним парком на байдарках;
  • 11:00 – Вистава «Хто на світі найхитріший» у КПК “Дніпропетровський; Академічний Обласний Український Молодіжний Театр”;
  • 12:00 – Вистава “Коза – Дереза” у Дніпровський міський театр ляльок;
  • 12:00 – Інтерактивний мюзикл «Морські пригоди Капітана Рінго»;
  • 12:00 – заняття – “Артсвіт дітям. Природа ідеї, Ідеї природи”;
  • 12:00 – Екскурсія до Зоологічного музею та трохи історії міста;
  • 13:00 – “Парад оркестрів” у Дніпропетровській філармонії;
  • 16:00 – Вистава “Сонце в очах твоїх…” у Театрі одного актора “Крик”;
  • 16:00 – Вистава “Скрипаль На Даху” у Дніпровському національному театрі Т.Г. Шевченка;
  • 16:00 – Вистава “Біла пошесть” у “Theatre “Verim””
  • 16:00 – “1000 років органної музики: органна версія” у Дніпропетровському Будинку органної та камерної музики;
  • 16:00 – Вистава Мадам Рубінштейн – історія легендарного успіху в Дніпровському Академічному Театрі драми та комедії;
  • 16:00 – Пішохідна екскурсія «Загадковий Монастирський острів»;
  • 17:00 – “Рок в Опері” у Дніпровському академічному театрі опери та балету;
  • 17:00 – Вистава «Скажений день, або Весілля Фігаро» у КПК “Дніпропетровському Молодіжному Театрі”.

Перелік заходів 19 травня:

  • 10:00 – Таромський хайкінг;
  • 10:00 – Сплав по Сурі на 12 км;
  • 11:00 – Майстер клас по петриківському розпису;
  • 12:00 – Музична вистава-гра за участі акторів та глядачів 5+ “ Походеньки лиса Микити”;
  • 12:00 – Екскурсія в Національному центрі аерокосмічної освіти молоді імені Макарова;
  • 12:00 – Цирк на льоду “Незламні” у Дніпровському державному цирку;
  • 12:00 – Автобусна оглядова екскурсія по Дніпру;
  • 12:00 – Екскурсія до культурно-ділового центру Менора.
  • 13:00 – Екскурсія «Невідомий Дніпро: Нові плани»
  • 15:00 – Арт- терапія “Звільнення від стресу, та негативних почуттів через образи та колір”.
  • 16:00 – Комедійна вистава “Щоденник негідника”.
  • 18:00 – “ROCK&ROLL” у Дніпропетровській філармонії.

Ознайомитися з деталями щодо заходів можна за посиланням

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Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі на вихідних: перелік заходівУкраїнська Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі на вихідних: перелік заходівРусский

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