Куди піти у Дніпрі на вихідних: перелік заходів
У Дніпрі на вихідних, 18 та 19 травня, заплановано чимало цікавих заходів для дорослих і дітей.
Мешканців запрошують на театральні вистави, екскурсії, концерти та арт-терапію.
Про це повідомили в Туристичному інформаційному центрі Дніпра.
Перелік заходів 18 травня: 10:45 – Екскурсія водним парком на байдарках; 11:00 – Вистава «Хто на світі найхитріший» у КПК “Дніпропетровський; Академічний Обласний Український Молодіжний Театр”; 12:00 – Вистава “Коза – Дереза” у Дніпровський міський театр ляльок; 12:00 – Інтерактивний мюзикл «Морські пригоди Капітана Рінго»; 12:00 – заняття – “Артсвіт дітям. Природа ідеї, Ідеї природи”; 12:00 – Екскурсія до Зоологічного музею та трохи історії міста; 13:00 – “Парад оркестрів” у Дніпропетровській філармонії; 16:00 – Вистава “Сонце в очах твоїх…” у Театрі одного актора “Крик”; 16:00 – Вистава “Скрипаль На Даху” у Дніпровському національному театрі Т.Г. Шевченка; 16:00 – Вистава “Біла пошесть” у “Theatre “Verim”” 16:00 – “1000 років органної музики: органна версія” у Дніпропетровському Будинку органної та камерної музики; 16:00 – Вистава Мадам Рубінштейн – історія легендарного успіху в Дніпровському Академічному Театрі драми та комедії; 16:00 – Пішохідна екскурсія «Загадковий Монастирський острів»; 17:00 – “Рок в Опері” у Дніпровському академічному театрі опери та балету; 17:00 – Вистава «Скажений день, або Весілля Фігаро» у КПК “Дніпропетровському Молодіжному Театрі”. Перелік заходів 19 травня: 10:00 – Таромський хайкінг; 10:00 – Сплав по Сурі на 12 км; 11:00 – Майстер клас по петриківському розпису; 12:00 – Музична вистава-гра за участі акторів та глядачів 5+ “ Походеньки лиса Микити”; 12:00 – Екскурсія в Національному центрі аерокосмічної освіти молоді імені Макарова; 12:00 – Цирк на льоду “Незламні” у Дніпровському державному цирку; 12:00 – Автобусна оглядова екскурсія по Дніпру; 12:00 – Екскурсія до культурно-ділового центру Менора. 13:00 – Екскурсія «Невідомий Дніпро: Нові плани» 15:00 – Арт- терапія “Звільнення від стресу, та негативних почуттів через образи та колір”. 16:00 – Комедійна вистава “Щоденник негідника”. 18:00 – “ROCK&ROLL” у Дніпропетровській філармонії.
Ознайомитися з деталями щодо заходів можна за
посиланням. Читайте також:
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